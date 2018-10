BTS será portada de la revista TIME

Photo : YONHAP News

El grupo de k-pop BTS saldrá en portada de TIME al ser elegido por esa revista como "líder de próxima generación".La edición cuya carátula copará el conjunto musical surcoreano saldrá el 22 de octubre, con un reportaje sobre el éxito mundial de BTS.TIME subraya que BTS se ha convertido en el boy-band más popular del planeta gracias a la apariencia de galán de sus integrantes -comparable a cómo lucieron en su mejor época los miembros de The Beatles-, pues sus canciones contagian y su coreografía hace recordar a grupos como New Kids On The Block o NSYNC. Destaca que es prácticamente el primer artista surcoreano que sin adaptar su música al gusto occidental, agotó las entradas para todos sus conciertos en Estados Unidos.La revista puntualiza que BTS establece "nueva reglas de juego" entre las muchas estrellas coreanas que fracasaron en el mercado musical de Occidente, aún siendo el k-pop una industria que -tras su génesis en la década de 1990- ha crecido vertiginosamente hasta superar los 500 millones de dólares.