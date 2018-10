La Asamblea interpela al Gobierno sobre el problema norcoreano

El día 17 tuvo lugar la interpelación parlamentaria sobre la representación diplomática de Corea del Sur ante la ONU y hubo fuertes roces entre los diputados. Así, mientras unos abogan por mitigar las sanciones contra Corea del Norte, otros critican el acelerado ritmo de Seúl respecto a la ONU.Song Young Gil, diputado del partido oficialista preguntó como Corea del Sur puede convencer al Norte a encaminarse hacia la desnuclearización si la ONU, en vez de mitigar las sanciones, ni siquiera ofrece ayuda humanitaria. De este modo urgió al Gobierno a adoptar los pasos para ayudar al Norte.En respuesta Kim Moo Sung, diputado del opositor Libertad Corea, señaló que ya han transcurrido 5 meses desde la primera cumbre entre Trump y Kim Jong Un y aún no se ha formado un equipo de trabajo sobre medidas complementarias. Al respecto señaló que el Gobierno de Moon Jae In debería ser más cauteloso y no acelerar tanto el tema norcoreano.También hubo roces sobre la reconexión de la vía ferroviaria internacoreana, pues la oposición señaló que contradice las sanciones de la ONU sobre Corea del Norte. No obstante, el oficialismo apuntó que la desnuclearización será posible al mitigar las restricciones y ofrecer apoyo económico a Corea del Norte.