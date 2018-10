Corea del Sur y Panamá empatan 2-2 en un amistoso

Photo : YONHAP News

En la noche del martes 16 las gradas de la localidad surcoreana de Cheon An acogieron un partido de fútbol entre las selecciones de Corea del Sur y Panamá. El resultado fue de empate a 2.La selección nacional, liderada por el portugués Paulo Bento, metió primero dos goles, que respectivamente firmaron Ju Ho y Hwang In Beom. No obstante, el plantel nacional no supo defender su arco y los panameños Gary Stempel y Abdiel Arroyo sentenciaran el empate con otros dos tantos.De los cuatro partido jugados bajo la nueva dirección de Paulo Bento, la selección ha conseguido dos victorias y dos empates. En noviembre jugarán contra Australia fuera de casa.En tanto, por cuarto partido consecutivo, la cancha estuvo repleta de espectadores, siendo la primera vez que las gradas vibran así desde 2002, cuando Corea del Sur organizó el Mundial de Fútbol.