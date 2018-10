EEUU no clasifica a China como manipulador del tipo de cambio

Photo : YONHAP News

En medio de feroces conflictos comerciales, el Departamento del Tesoro estadounidense ha evitado lanzar otra ofensiva directa contra el gigante asiático al no clasificar a China como país manipulador del tipo de cambio. No obstante, sí lo incluyó en la lista de monitoreo junto con otros cinco estados, entre ellos Corea del Sur y Japón.Estados Unidos realiza cada semestre una categorización de 13 de sus principales socios comerciales para observar si manipulan o no el tipo de cambio, según su balanza comercial, la balanza por cuenta corriente y el grado de intervención en el mercado de divisas.Sobre China, si bien Washington decidió no tildarle de manipulador del tipo de cambio, el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross declaró en una entrevista con el canal CNBC, que las negociaciones con China están suspendidas y que por ahora no ve ninguna salida a los problemas.En el caso de Corea, permanece en la lista de monitoreo sobre el tipo de cambio por presentar un superávit - tanto comercial, como por cuenta corriente- que sobrepasa el máximo fijado por el Gobierno de Estados Unidos.