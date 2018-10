Militares y fiscales interrogan a los presuntos impulsores de la ley marcial

Photo : YONHAP News

El equipo conjunto de militares y fiscales que investiga un documento controvertido sobre el posible decreto de una ley marcial durante el gobierno previó, interrogó el jueves 18 al ex ministro de Defensa, Han Min Koo, y al ex asesor de Seguridad Nacional de Presidencia, Kim Gwan Jin, considerados como impulsores de esa propuesta.El equipo centró la investigación en concretar si realmente ambos impulsaron ese documento y en saber si contaba con el beneplácito de la oficina presidencial de entonces.Previamente, el día 17, militares y fiscales interrogaron a Chang Jun Kyu, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, quien en teoría figuraba como jefe del Cuartel General de la Ley Marcial, según dicho documento. Al respecto, expresó que desconocía la existencia de un documento para decretar una ley marcial.