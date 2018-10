La Fuerza Naval creará una flota móvil

Photo : YONHAP News

La Fuerza Naval anunció el viernes 19 que creará una flota móvil para operar no solo en los mares que rodean a la penísula coreana sino también en alta mar.El anuncio llegó durante la sesión de control parlamentario celebrada el viernes 19, donde un representante de la Fuerza Naval explicó que la flotal móvil constará de barcos destructores, submarinos y buques equipados con sistema AEGIS, y tendrá por objetivo responder eficazmente a las amenazas de seguridad nacional que llegan de diversas partes del mundo.El representante añadió que, al ampliarse las misiones de las aeronaves en el mar, también creará un comando de aviación naval, al tiempo de adquirir vehículos aéreos y submarinos no tripulados.Mientras, la Fuerza Naval se reorganizará bajo el primer Comando de Operaciones, principalmente a cargo de las amenazas norcoreanas, y el segundo Comando de Operaciones, contra amenazas potenciales y de índole no militar.