Moon habla de prosperidad de península coreana con UE

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, celebró una cumbre el viernes 19, hora local, con dos de las máximas autoridades de la Unión Europea: el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Es la primera vez desde su investidura que el mandatario surcoreano mantiene una reunión a este nivel con líderes de dicho bloque regional.Los principales temas de conversación fueron las relaciones entre Corea del Sur y la UE, la situación de la península coreana y otros asuntos globales.En particular, Moon recalcó los esfuerzos del Gobierno surcoreano por la paz, incluyendo la idea de crear la "Comunidad ferroviaria de Asia del Este" inspirada en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Agregó que las experiencias de la Unión Europea, que ha logrado superar la guerra y los conflictos, serán una buena referencia para el proceso hacia la paz y la prosperidad de la península coreana.Los representantes de la alianza europea, por su lado, aplaudieron la exitosa organización de las cumbres intercoreanas, al tiempo de manifestar su apoyo a los esfuerzos de Seúl por mejorar las relaciones con Pyongyang y arraigar una paz perpetua en la región. Puntualizaron que la comunidad europea cumplirá el papel que le corresponde para contribuir a las iniciativas en marcha en lo que sea necesario.Así, la cumbre sirvió para reafirmar la postura compartida entre Corea del Sur y la Unión Europea de que la estabilidad de la península coreana es importante para la paz, tanto del noreste asiático, como del mundo.En cuanto a economía, los líderes acordaron impulsar el comercio bilateral en base al tratado de libre comercio existente entre Corea del Sur y la Unión Europea. El presidente surcoreano pidió especialmente, en este contexto, que el bloque europeo preste aguda atención para que las salvaguardias que activó sobre las importaciones de acero no perjudiquen los intercambios comerciales.Corea del Sur y la Unión Europea también decidieron promover con más ahínco la cooperación en tecnología, sector de pymes, lucha contra el cambio climático, políticas de desarrollo sostenible, prevención de pesca ilegal y migración de refugiados.