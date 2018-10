La Declaración de Pyongyang será ratificada sin consenso parlamentario

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano planea debatir y aprobar el martes 23 la Declaración Intercoreana de Pyongyang, adoptada en la tercera cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae In y el líder norcoreano Kim Jong Un, celebrada el mes de septiembre, así como el acuerdo militar recientemente alcanzado por las dos Coreas.Según informan, tras recibir la aprobación del Gabinete durante el martes, el presidente Moon Jae In ratificará ambos acuerdos.Previamente, el departamento legislativo gubernamental estimó que, a diferencia de la Declaración de Panmunjeom adoptada en la cumbre intercoreana de abril, la Declaración de Pyongyang y el acuerdo militar del mes pasado no requieren consenso parlamentario.Según dichas fuentes, la declaración de septiembre tiene como objetivo implementar la Declaración de Panmunjeom, actualmente en proceso de ratificación por la Asamblea Nacional, y por lo tanto no precisa de aprobación adicional del parlamento.En cuanto al acuerdo militar, al no suponer ningún compromiso legal ni una carga financiera importante para el Estado o el pueblo, tampoco precisa dicha aprobación.