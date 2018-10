GM Korea notificó en abril el plan de escisión al Banco de Desarrollo

Photo : YONHAP News

El Banco de Desarrollo de Corea conocía desde abril el plan de escisión de GM Korea - filial en el país de la automotriz General Motors-, cuando ambas entidades negociaban un posible rescate para la empresa.La semana pasada, el banco surcoreano afirmó que emprenderá acciones legales contra GM Korea, tras aprobar el plan de escisión por los accionistas, ante la preocupación de que el fabricante estadounidense mantenga solo sus instalaciones de investigación en Corea del Sur y cierre sus fábricas en el país.No obstante, la firma asegura haber notificado en abril dicho plan al Banco de Desarrollo de Corea, antes de llegar a acuerdo sobre un plan de rescate para GM Korea.Si bien inicialmente se opuso a esta posible escisión, no incluyó este punto entre las decisiones sobre las que el banco tendría derecho a veto respecto a la automotriz.En julio, GM Korea anunció oficialmente que escindiría la unidad de investigación, pero el banco -pese a pedir en nueve ocasiones informes relacionados- no tomó otras medidas.Por su parte, el Tribunal ha determinado que el Banco de Desarrollo de Corea no tiene derecho a veto sobre la escisión de la unidad de investigación del fabricante automotriz.