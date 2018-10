El documental sobre BTS llegará a las pantallas el 15 de noviembre

'Burn The Stage: The Movie', un documental sobre BTS, se estrenará a nivel mundial el próximo 15 de noviembre.La agencia que representa al archifamoso grupo de idols, Big Hit Enterteinment, anunció el día 22 que el estreno será simultáneo en más de 40 naciones del mundo. 'Burn The Stage: The Movie' es un documental sobre la gira de BTS en 2017, con más de 40 shows en 19 ciudadades del mundo durante más de 300 días.Entre marzo y mayo de este año fue revelado en 8 episodios en Youtube Premium. Posteriormente fue reeditado en versión largometraje por el director Park Joon Soo y producido por Yoon Jie Won. En tanto, la distribución corre a cargo de Walt Disney Korea. El día 22 comenzó las reservas de entradas en todo el mundo, salvo Corea del Sur y Japón.