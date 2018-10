El presidente avala el acuerdo militar intercoreano

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In dio su aval el martes 23 a la Declaración de Pyongyang y al acuerdo militar para la ejecución de la Declaración de Panmunjeom, tras ser deliberados en Consejo de Ministros. Así, ambos documentos fueron ratificados oficialmente por el Estado surcoreano y serán anunciados en el boletín interno del Gobierno.Al respecto, Presidencia explicó que si bien la Ley para el desarrollo de las relaciones intercoreanas estipula que el Parlamento debe dar el visto bueno ante importantes decisiones fiscales o legislativas, la Declaración de Pyongyang no se incluye entre esos casos.El presidente enfatizó que la ratificación de los acuerdos establecidos entre las dos Coreas servirá, no solo para garantizar la vida y la seguridad del pueblo, sino también para eliminar los factores de riesgo en la península coreana e impulsar la economía nacional. También destacó que beneficiará principalmente a los habitantes de zonas fronterizas, los más desfavorecidos por la división intercoreana, al tiempo de contribuir a la promoción de los derechos humanos de los norcoreanos.La Declaración de Pyongyang aboga fundamentalmente por mitigar la tensión entre las dos Coreas, mientras que el acuerdo militar alude a detener las hostilidades y suspender los ejercicios militares.