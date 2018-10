Polémica sobre el aval presidencial a la Declaración de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Tras finalizar la ratificación presidencial a la Declaración de Pyongyang y al acuerdo militar intercoreano firmados en septiembre por los líderes de las dos Coreas, Moon Jae In y Kim Jong Un, llama la atención la omisión del refrendo del Poder Legislativo, en base a la interpretación gubernamental de las normas relacionadas.Así, sorprende que mientras la Declaración de Panmumjeon está siendo sometida al proceso de ratificación parlamentaria, la Declaración de Pyongyang -que estrictamente confirma la ejecución de los acuerdos establecidos en la anterior- no precise el visto bueno de la Asamblea Nacional, ni tampoco se requierael acuerdo militar, según la Ley para el desarrollo de las relaciones intercoreanas.Al respecto, la oposición conservadora ha reaccionado con fuertes protestas, alegando que no parece lógico que el Ejecutivo avale la Declaración de Pyongyang y el acuerdo militar, miesntras la Declaración de Panmunjeom aún no ha sido ratificada por la cámara legislativa.