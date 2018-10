Piden orden de detención contra el ex subdirector de Administración de Tribunales

Photo : YONHAP News

La Fiscalía solicitó el martes 23 una orden de detención contra el ex subdirector de la Oficina de Administración de Tribunales, Im Jong Heon, al considerarle cómplice del ex responsable del Tribunal Supremo Yang Sung Tae y del ex magistrado del máximo tribunal, Koh Young Han, acusados de cohecho y abuso de autoridad.Sobre su persona recae la sospecha de haber cometido abuso de autoridad al interferir en juicios y emisión de veredictos. Concretamente, la Fiscalía alega que ordenó a los censores de la Oficina de Administración de Tribunales interferir en determinados juicios, como el relativo al reclutamiento forzoso de trabajadores por parte de japoneses durante la era colonial, al filtrar los resultados a los magistrados a cargo. Además, le acusan de provocar pérdidas en el Tesoro estatal y de falsificar documentos públicos.La Fiscalía considera pertinente detener al ex subdirector de la Oficina de Administración de Tribunales, por su actitud al relegar su responsabilidad ante los hechos a sus subordinados y por sus maniobras para alinear testimonios con otros jueces mediante llamadas realizadas con teléfonos a nombre de terceros.