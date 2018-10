Prevén que el PIB per cápita de los surcoreanos superará los 30.000 dólares

Photo : YONHAP News

Se considera elevada la probabilidad de que el Producto Interior Bruto per cápita de Corea del Sur sobrepase los 30.000 dólares en 2018, mientras que se vaticina que hacia el año 2023 dicho indicador económico podría aumentar hasta 40.000 dólares o más.Así lo presenta la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Nacional en su informe Perspectivas económicas para 2019 y a medio plazo, al estimar que el PIB per cápita del país será este año de 31.862 dólares, superior en un 7% a las cifras de 2017. De ser así, Corea del Sur habría tardado 12 años en elevar el PIB per cápita de 20.000 a 30.000 dólares, tras superar por primera vez los 20.000 dólares en 2006.Se calcula que de seguir a este ritmo, y considerando la subida de los precios, así como las previsiones de crecimiento económico, Corea del Sur podría ostentar un PIB per cápita superior a 40.000 dólares en 2023 y llegar a un nivel similar al de Japón, Italia, España e Israel.