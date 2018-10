Las dos Coreas celebran una reunión militar entre generales

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Corea del Norte han pactado calendario para retirar las armas y efectivos de 22 puestos de guardia en la zona desmilitarizada durante noviembre, y completar las tareas de verificación para diciembre del año en curso.Así lo acordaron durante la reunión militar intercoreana entre generales que tuvo lugar desde las 10 de la mañana del viernes 26 en Tongilgak, al lado norte de la aldea de la tregua de Panmunjeom, para debatir sobre la creación y la operativa de un comité militar conjunto, así como para una inspección in situ el uso conjunto del estuario del río Han.Por su parte, Seúl envió una delegación de cinco integrantes, encabezada por el general de división Kim Do Gyun, que se reunieron con cinco delegados norcoreanos, liderados por el teniente general, An Ik San.Además de eliminar algunos puestos de guardia, como primera prueba, también acordaron un calendario para una investigación conjunta sobre el terreno del estuario del río Han, ubicado en las zonas fronterizas.Es el primer encuentro intercoreano de este tipo desde que las dos Coreas adoptaron la Declaración de Pyongyang durante la tercera cumbre entre el presidente surcoreano, Moon Jae In, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, celebrada el mes de septiembre en la capital norcoreana.