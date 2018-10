Trump apuesta por dar tiempo a las negociaciones con Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el día 27, hora local, que no le importa cuánto tiempo lleve resolver el problema nuclear norcoreano, mientras no haya ensayos nucleares.Durante un mitin celebrado en Illinois, Trump reiteró que no intentará apresurar las negociaciones sobre desnuclearización con Corea del Norte, tras resaltar que sus predecesores no obtuvieron resultados durante décadas, mientras que él logró avances en solo cuatro meses.También destacó sus buenas relaciones con el líder norcoreano, Kim Jong Un, y recordó que no ha habido nuevos ensayos balísticos ni nucleares por parte de Pyongyang, régimen al que auguró un brillante futuro si accede a la desnuclearización.