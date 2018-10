Celebran el segundo aniversario de las protestas con velas

Photo : YONHAP News

Varias organizaciones civiles celebraron en Seúl diversos eventos para conmemorar el segundo aniversario del inicio de las protestas con velas, donde los ciudadanos tomaron las calles exigiendo la remoción de la entonces presidenta, Park Geun Hye.Según la organización unas 1.000 personas, incluidos los integrantes de la Confederación de Sindicatos de Corea, celebraron el sábado 27 por la tarde una reunión popular en la Plaza de Gwanghwamun en Seúl.Desde allí, criticaron la pasividad del Gobierno de Moon Jae In en reformar los conglomerados (chaebol) al igual que los ex presidentes Lee Myung Bak y Park Geun Hye, pese a estar a favor de desregular las grandes firmas.También destacaron el incremento de turbulencias sociales, al impulsar políticas sin suficientes preparativos, como las medidas sobre trabajo temporal, salario mínimo, mercado inmobiliario y empleo juvenil.Asimismo, recordaron que pese a que la Administración de Moon nació de las manifestaciones con velas, no ha sabido captar los deseos del pueblo cuando demandaba erradicar las irregularidades y lograr una gran reforma social aunando fuerzas, manteniendo el espíritu de la revolución de las velas de hace dos años.Con motivo del segundo aniversario de las protestas con velas, una serie de eventos, como exposición fotográfica y actuaciones musicales, tienen lugar desde el domingo 28, y durante una semana, en la Plaza de Gwanghwamun.