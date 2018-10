Anuncian la Declaración de Pyongyang en el Boletín Oficial del Estado

Photo : YONHAP News

La Declaración Conjunta de Pyongyang de Septiembre, firmada por líderes de las dos Coreas durante su última cumbre, y avalada la semana pasada por el presidente surcoreano Moon Jae In, fue anunciada el lunes 29 en el Boletín Oficial del Estado, calificada como Acuerdo Intercoreano Nº 24. Así, la Declaración de Pyongyang ha pasado a cobrar efecto.El anuncio fue realizado en nombre del presidente Moon Jae In, del primer ministro Lee Nak Yon y del ministro de Reunificación Cho Myoung Gyon, junto a una declaración explicativa previa, resaltando que dicha proclama no aumentará la carga fiscal del Estado ni del pueblo, ni de los proyectos intercoreanos a realizar con presupuestos aprobados por el Legislativo al respecto.Mientras, se prevé que el Acuerdo militar intercoreano para ejecutar la Declaración de Panmunjeom, ratificado por el presidente en paralelo a la Declaración de Pyongyang, será anunciada en el Boletín Oficial del Estado durante esta semana.