El Supremo fallará sobre los trabajadores coreanos reclutados a la fuerza por Japón

Photo : YONHAP News

El Tribunal Supremo de Corea del Sur emitirá el fallo sobre la indemnización a los trabajadores reclutados a la fuerza por Japón durante la dominación nipona.El máximo tribunal dictará el martes 30 a las 2 de la tarde el veredicto sobre la demanda presentada hace 13 años por cuatro víctimas coreanas contra la compañía Nippon Steel & Sumitomo Metal, por someterles a trabajos forzados.En 2005, dichos trabajadores presentaron una demanda ante los juzgados locales contra dicha empresa solicitando una indemnización por el trabajo no remunerado, pero fue rechazada.No obstante, en 2012 el Tribunal Supremo anuló la decisión de tribunales inferiores, alegando que el reclutamiento forzoso es ilegal y viola los principios constitucionales, al tiempo de ordenar un nuevo juicio para las víctimas.En 2013, el Tribunal Superior de Seúl determinó que la compañía japonesa debería indemnizar con unos 100 millones de wones a cada trabajador. En tanto, el reciente dictamen del Tribunal Supremo llega cinco años después de que la empresa japonesa apelara la sentencia de 2013.El caso fue objeto de controversia tras surgir la sospecha de que la Administración de la Corte Nacional, entonces a cargo del ex responsable del Tribunal Supremo Yang Sung Tae, utilizó dicho juicio como moneda de cambio para facilitar el acercamiento de Tokio hacia la ex presidente Park Geun Hye, que buscaba mejorar las relaciones con Japón.