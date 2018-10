El Supremo ordena indemnizar con 100 millones de wones a cada surcoreano reclutado a la fuerza

Photo : YONHAP News

Después de más de 13 años de vaivenes, el Tribunal Supremo de Corea del Sur ha decretado que la compañía Nippon Steel & Sumitomo Metal deberá indemnizar a los trabajadores surcoreanos que fueron reclutados a fuerza durante la dominación nipona del siglo pasado.El máximo tribunal falló el día 30 unánimamente a favor de los 4 demandantes y víctimas de reclutamiento forzado, ordenando a la compañía japonesa indemnizar con 100 millones de wones por persona, confirmando la sentencia del tribunal inferior.El Supremo consideró que el caso de los demandantes no está incluido en el acuerdo establecido entre Corea del Sur y Japón en 1965 para saldar las cuentas del pasado común. Argumentó que dicho acuerdo fue de carácter político y basado en el Tratado de San Francisco, por lo que estimó la dificultad de concluir que incluyera una indemnización para esos trabajadores reclutados a la fuerza.En 2005, cuatro surcoreanos presentaron una demanda ante los juzgados locales contra la mencionada empresa nipona solicitando una indemnización por el trabajo no remunerado al que fueron sometidos en tiempos de guerra, pero fue rechazada. No obstante, en 2012 el Tribunal Supremo anuló la decisión de tribunales inferiores, al considerar que el reclutamiento forzoso es ilegal y vulnera los principios constitucionales, ordenando un nuevo juicio para las víctimas.