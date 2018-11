Suprimen las hostilidades intercoreanas por tierra, mar y aire

Photo : YONHAP News

El jueves 1 entró en vigor el Acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre, que estipula la suspensión de cualquier tipo de hostilidad entre las dos Coreas en todos los espacios terrestres, aéreos y marítimos.Así, ya no habrá entrenamientos de artillería en un área de cinco kilómetros hacia el Sur y hacia el Norte desde la Línea de Demarcación Militar, y el Ejército surcoreano trasladará tres de sus 40 campos de tiro a la retaguardia.En el mar, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur sellaron la boca a cañones costeros y otras armas navales instaladas cerca de la Línea Limítrofe Norteña en el Mar del Oeste, mientras que los ejercicios con obuses autopropulsados K-9 de la Infantería de Marina, serán en campos de tiro terrestres.En el espacio aéreo, se designarán como zonas de exclusión de unos 20 kilómetros al oeste y a unos 40 kilómetros al este de la Línea de Demarcación Militar. En el caso de las actividades de reconocimiento con vehículos aéreos no tripulados, es estima que podrían complicarse, sin embargo se prevé que en 2019 introducirán cuatro unidades de Global Hawk, un tipo de aeronave no tripulada de vigilancia aérea. Equipados con radares y sistemas de detección de rayos infrarrojos, los Global Hawk pueden vigilar hasta 300 kilómetros, distancia que supera los límites de prohibición de vuelo.