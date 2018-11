Japón instará a sus empresas a no indemnizar a trabajadores forzosos coreanos

Photo : YONHAP News

Según la prensa nipona el gabinete de Tokio organizará en breve una sesión explicativa para instar a las empresas de su país a no indemnizar a los coreanos que fueron movilizados a la fuerza para trabajar en sus plantas durante la era colonial.Esta medida es una reacción directa de Japón contra el dictamen del Tribunal Supremo de Corea del Sur, emitido el 30 de octubre, que conmina a la firma Nippon Steel & Sumitomo Metal a entregar una indemnización de 100 millones de wones a cada uno de los surcoreanos que participó en la demanda por reclutamiento forzoso.Al respecto, las autoridades japonesas consideran el elevado número de empresas del país vecino involucradas en juicios similares, además de reflejar el pronóstico de Tokio sobre la escasa probabilidad de esas compañías de ganar los litigios.En tanto, el primer ministro nipón Shinzo Abe declaró en la cámara baja de su país, que al tratarse de una convocatoria para contratar obreros, estaríamos ante un caso laboral que atañe a trabajadores procedentes de la península coreana. Con estos términos, el premier trató de reemplazar la palabra "reclutamiento", que denota el carácter coercitivo de los hechos. No obstante, muchos expertos jurídicos alegan que aunque los coreanos no fueran directamente forzados, en efecto fueron "reclutados" gran parte de esa convocatoria incluía muchos engaños.