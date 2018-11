Samsung Electrónica indemnizará a las víctimas de leucemia

Photo : KBS News

Samsung Electrónica deberá indeminizar a aquellos que contrajeron leucemia u otras enfermedades graves por trabajar en sus fábricas de semiconductores.El comité arbitral que media entre Samsung y sus ex empleados con enfermedades derivadas del trabajo anunció el jueves 1 un dictamen final que contempla indemnizaciones de hasta 150 millones de wones por cada víctima.El dictamen llega meses después de que Samsung y Banollim -organización que representa a ex empleados de la compañía que contrajeron leucemia por trabajar en las plantas de chips- acordaron someterse a arbitraje y acatar el laudo.Así, Samsung Electrónica deberá ofrecer la máxima compensación a aquellos con leucemia, mientras que los montos serán distintos para otras enfermedades, incluido el aborto espontáneo.El comité enfocó el acuerdo de modo amplio, para incluir al mayor número de víctimas posible, a cambio de rebajar el monto para cada trabajador afectado.Los ex empleados de Samsung y subcontratistas que trabajaron en líneas de producción de chips y LCD de la compañía en Giheung, al sur de Seúl desde 1984, podrán solicitar una indemnización.Samsung también deberá donar unos 50 mil millones de wones a organizaciones públicas para ayudar a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores en el país.