Barajan uso sin licencia de vehículos de movilidad personal de menos de 25kph

Photo : YONHAP News

El Gobierno estudiará la posibilidad de permitir el uso de vehículos de movilidad personal de velocidad no superior a 25 kilómetros por hora sin licencia.Las autoridades hicieron este anuncio el viernes 2 en una mesa redonda sobre reformas regulatorias organizada en Jeolla del Sur, tras escuchar las opiniones y dificultades de las pymes y los micro y pequeños comerciantes locales. Así, la flexibilización de la regulación sobre vehículos de movilidad personal fue una de las propuestas que entregaron a los ministerios competentes las dos entidades centrales que asistieron a la mesa redonda: la Oficina del Primer Ministro y el equipo público-privado para mejoras regulatorias.En Corea, la Ley de transporte vial limita el uso de vehículos de movilidad personal a ciudadanos mayores de 16 con licencia de motocicleta o licencia para manejar; sin embargo, pocos están enterados.El uso de bicicletas eléctricas de velocidad inferior a 25 kilómetros por hora, mientras tanto, ya no exige que el usuario tenga licencia, pues desde marzo son clasificadas como bicicletas convencionales tras la reforma, tanto de la Ley de transporte vial, como de la normativa sobre el fomento del uso de este medio de transporte.En este contexto, la Policía avanzó en la mesa redonda del día 2 que barajará permitir el manejo si licencia de más vehículos de movilidad personal, siempre y cuando su velocidad máxima no exceda los 25 kilómetros por hora, junto con la medida de prohibir su uso a niños menores de 13 años.