Muere el actor coreano Shin Sung Il de cáncer de pulmón a los 81 años

Photo : YONHAP News

El veterano actor surcoreano Shin Sung Il de 81 años falleció por cáncer de pulmón el domingo 4.Shin Sung Il, el más popular rompecorazones del cine coreano en los años 60 y 70, ha venido luchando contra su enfermedad mediante quimioterapia en un hospital de Jeolla del Sur, desde fuera diagnosticado con cáncer de pulmón fase tres en junio del año pasado.Nacido en 1937, Shin debutó en 1960 y apareció en más de 520 películas, incluyendo Romantic Papa, The Barefooted Young y Keep Silent When Leaving.Su matrimonio con la famosa actriz Um Aeng Ran en 1964, fue descrito como la boda del siglo y tuvo un hijo y dos hijas. El actor desempeñó un papel importante en el rápido desarrollo del cine coreano. Además, Shin fue designado como legislador en la elección parlamentaria del año 2000.