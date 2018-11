EEUU exime a ocho países de las nuevas sanciones contra Irán

Photo : YONHAP News

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha anunciado que habrá exenciones temporales a las sanciones contra Irán para a ocho países en base a "circunstancias específicas" y para garantizar un mercado petrolero bien abastecido.Esas ocho naciones son Corea del Sur, China, India, Italia, Grecia, Japón, Taiwán y Turquía.Pompeo afirmó en rueda de prensa conjunta con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, que cada uno de esos países ya ha reducido notablemente sus compras de crudo iraní en los últimos seis meses. No en vano, dos de esos ocho ya no importan petróleo iraní y no reanudarán las compras mientras las sanciones continúen. También agregó que continuarán las negociaciones para que todos esos países reduzcan a cero las compras de crudo a Irán.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dio a conocer que previamente fue informado de la decisión, tras acceder a reducir sus compras "de modo significativo". Según la Cancillería coreana, la decisión deriva de meses de negociaciones entre los aliados.La exención será válida por seis meses y es prorrogable. El embargo de petróleo comenzó el lunes 5, hora coreana, y conlleva un período de gracia de 180 días.El Ministerio de Exteriores expresó en un comunicado con el Ministerio de Comercio y Finanzas, que la exención de Estados Unidos ha permitido que la industria petroquímica nacional tenga un suministro estable, requisito básico para este sector.Corea del Sur también podrá mantener la liquidación en wones de las transacciones comerciales bilaterales. El Banco Central de Irán, CBI, tiene cuentas en el Banco Woori y el Banco Industrial de Corea, IBK de Corea, para saldar no solo las importaciones de petróleo, sino también los pagos por comercio de productos no sujetos a sanciones.El ministerio expuso que la exención a Corea del Sur basada en "el espíritu de la alianza", es un importante ejemplo de "cooperación sustantiva" entre Seúl y Washington.Añadió que el lado estadounidense ha ejercido la máxima flexibilidad en consideración a sus relaciones especiales con sus aliados y a sus singulares condiciones comerciales.