La primera dama surcoreana se reúne con el primer ministro inidio

Photo : YONHAP News

El primer ministro indio, Narendra Modi, dijo haber mantenido una productiva conversación sobre cooperación bilateral con la primera dama surcoreana, Kim Jung Sook, actualmente de visita en India.Mediante su cuenta de Twitter, Modi expresó el día 5, hora local, que tuvo una excelente reunión con Kim en su residencia oficial de Nueva Delhi, donde abordaron formas de impulsar la cooperación entre India y Corea del Sur.Por su parte, la primera dama surcoreana afirmó durante su reunión con Modi que no fue fácil tomar la decisión de viajar sola a India, si bien no quiso rechazar la invitación del primer ministro indio.La primera dama surcoreana llegó a India el día 4 junto con otros altos funcionarios, incluido el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Do Jong Hwan. En tanto, el día 6 asistirá a la ceremonia de inauguración del parque memorial de la reina Suriratna.