Más de la mitad de las surcoreanas no preparará Kimjang

Photo : YONHAP News

Más de la mitad de las amas de casa surcoreanas no preparará kimchi para el próximo invierno.Según una encuesta realizada del 10 al 19 de octubre entre 2.885 coreanos, el 56% respondió que no planea hacer kimjang este año, un 9% más que en 2016. No obstante, de entre aquellos que no planean preparar kimjang, un 54% afirmó que lo compraría.También llama la atención que entre las mujeres de más de 50 años, un 47% dijo que no tiene tiene intención de prepararlo, un 14% más que en 2016. Como razones citaron que es una tarea agotadora, que no cuentan con ayuda y que es prescindible al reducirse los integrantes de la familia.No obstante, también despierta interés la cifra de los más jóvenes que preparan su propio kimjang. El 51% de las amas de casa entre 25 y 30 años expresaron que lo harán sin ayuda de la madre o la suegra.Kimjang es la actividad de preparar kimchi a base col china y pimiento rojo de cara al invierno.