Aumenta el número de personas inactivas que desarían trabajar en 1 año

De entre los surcoreanos económicamente inactivos aumentó el número de aquellos que desean trabajar dentro de 1 año.El número de económicamente inactivos sumbaba 16.172.000 personas en agosto, un 1,3% más que hace 2 años. Dicha categoría alude a aquellas personas que pueden trabajar pero no lo hacen, bien por carecer de voluntad o al no satisfacerles las condiciones de trabajo.De entre los inactivos 2.706.000 personas, un 16,7%, expresaron que desearían hallar trabajo o comenzar algún negocio en 1 año, cifra 1,1% superior a hace 2 años; si bien el 90% querría ser asalariado.En tanto, el 83,3% de los encuestados dijo no tener intención de hallar trabajo en ese periodo, los hombres por los estudios y las mujeres por tareas del hogar.