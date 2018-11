La Fiscalía investiga a Cha Han Seong, ex presidente del Supremo

Photo : YONHAP News

Un equipo de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl que investiga casos de abuso de poder judicial interrogó el miércoles 7 al ex presidente del Tribunal Supremo, Cha Han Seong, en calidad de sospechoso, según informaron el viernes 9.Los fiscales sospechan que el ex responsable del Supremo, siguiendo instrucciones de Kim Ki Choon, ex responsable de la Secretaría presidencial, dilató intencionalmente un juicio entablado por coreanos víctimas de reclutamiento forzoso por parte de empresas niponas.Concretamente, en 2013, Kim se encontró clandestinamente con Cha para exigirle que frenara los dictámenes de instancias inferiores que declaraban culpables a ciertas empresas niponas, y derivase el caso al Supremo.Se estima que la Fiscalía citará pronto a otros ex dirigentes del máximo tribunal, incluido Yang Seung Tae.