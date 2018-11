Moon Jae In renueva a sus asesores sobre Economía

Photo : KBS News

El nuevo responsable de la Oficina de Políticas presidencial, Kim Soo Hyun, y el candidato a ministro de Finanzas y vice premier de Economía, Hong Nam Ki, destacaron el domingo 11 que trabajarán en equipo.En particular, Kim aclaró que la torre de control sobre la economía nacional la dirige el vice primer ministro y no él, al intentar de antemano acallar los rumores sobre las posibles disonancias del anterior equipo gubernamental sobre economía.También destacó que los tres ejes económicos de la administración Moon Jae In -como es el crecimiento mediante el aumento de ingresos, el desarrollo basado en la innovación y la justicia económica- no pueden ser promovidos por separado y no piensan cambiar ese aspecto.El candidato a vice premier, por su parte, pronosticó que la economía surcoreana crecerá menos de lo previsto por el Gobierno este año. En tanto, y sobre la política de crecimiento impulsada por el aumento de ingresos, dijo que la mejorarán, en vez de enfocarse en las críticas al respecto.