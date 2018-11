EEUU insta a Corea del Norte a cumplir el acuerdo de la cumbre de Singapur

Photo : YONHAP News

El departamento de Estado de Estados Unidos ha instado a Corea del Norte a cumplir su compromiso sobre desnuclearización, tras darse a conocer un informe de un grupo de expertos estadounidenses sobre unas bases de misiles no declaradas en el país norteño.Según divulgó Radio Asia Libre el día 13, la cartera estadounidense destaca que el líder norcoreano Kim Jong Un se comprometió con una desnuclearización total y a suprimir los ensayos balísticos durante la cumbre mantenida en junio en Singapur con el presidente Donald Trump.También recuerda que Trump expresó que si Kim cumple con el compromiso de la cumbre de Singapur, un futuro brillante aguarda a Corea del Norte y al pueblo norcoreano.Esas declaraciones llegan tras la publicación el lunes 12 de un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos (CSIS) que mediante imágenes por satélite constata la existencia de al menos 13 bases de misiles operativas, se estima que hay 20 en total, y no declaradas en Corea el Norte.No obstante, el departamento de Estado estadounidense rehusó hacer comentarios sobre si esas bases no declaradas vulneran el espíritu de la cumbre de junio.