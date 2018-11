Presidencia conocía las instalaciones balísticas norcoreanas

Photo : KBS News

Presidencia se ha pronunciado ante el polémico informe del CSIS señalando que las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur ya lo conocían y que no aporta nuevos datos.El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos (CSIS) recientemente publicó un informe tras detectar 13 bases de misilies balísticos operadas por Corea del Norte a escondidas.El portavoz presidencial surcoreano, Kim Eui Kyeom, explicó el día 13 en rueda de prensa que las autoridades de Inteligencia de ambas naciones conocían en detalle dichas instalaciones, gracias a los satélites militares. Explicó que la base de Sakkanmol es de misiles de corta distancia y por tanto no está relacionada con los misiles balísticos de medio y largo alcance.Kim explicó que algunos medios estadounidenses han usado la expresión "engaño" para referirse a Corea del Norte, si bien puntualizó que Pyongyang no se comprometió a desmantelar todas sus bases de misiles, y que hasta la fecha no hay acuerdo alguno que le obligue a notificar sus instalaciones.