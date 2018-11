Trump dice estar enterado de las bases balísticas de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente estadounidense Donald Trump ha refutado la información presentada por un centro de investigación y un periódico de que aún quedan en Corea del Norte bases balísticas no reveladas, las cuales siguen operando.El diario The New York Times publicó al respecto un reportaje citando un informe del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Estados Unidos, en el que dio a conocer que existen 13 bases balísticas no mencionadas por Corea del Norte y que las actividades militares en ellas continúan.Sin embargo, Trump escribió el martes 13 en su cuenta de Twitter que está al tanto de todo y que no hay nada nuevo en esta información, al tiempo de criticar que se trata de una notifica falsa. El presidente estadounidense mostró nuevamente así su desconfianza hacia la prensa, al tiempo de enfatizar que las negociaciones con Corea del Norte marchan sin mayores complicaciones.