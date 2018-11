El Gobierno chino ordena no enviar dinero a Corea del Norte

Photo : KBS News

Las autoridades de Beijing han ordenado a los empresarios chinos que se dedican al comercio con Corea del Norte no enviar dinero a ese país, según informó una fuente de Shenyang.Esta fuente ha detallado que el Gobierno chino enfatizó que no deben realizarse transacciones de dinero con Corea del Norte antes de que sean desactivadas las sanciones internacionales, pero aclaró que sí están permitidas las negociaciones sobre inversiones.Según datos recientes, el comercio entre China y Corea del Norte decreció entre enero y agosto de 2018 más del 58% respecto al año pasado, tanto que en octubre casi no hubo intercambios comerciales entre ambos países.La orden hace suponer que China, que insistía en la flexibilización de las sanciones contra el régimen de Pyongyang, puede haber cambiado de actitud y optar por la línea dura. Se especula al respecto que es posible que la paciencia de China con Corea del Norte haya llegado a un límite, mientras sigue en su guerra comercial con Estados Unidos.