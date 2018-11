Revelan los nombres de unos 9 mil deudores morosos de impuestos regionales

Photo : KBS News

El Ministerio del Interior y los Gobiernos autónomos regionales revelaron el miércoles 14 los nombres de ciudadanos que adeudan más de 10 millones de wones por impuestos regionales.Los 9.264 ciudadanos adeudan 534 mil millones de wones en total, o un promedio de 57 millones de wones cada uno.Entre los deudores cuyo nombre fue revelado por primera vez está el de Oh Jung Hyun, ex CEO de la compañía SSCP, quien adeuda la mayor cantidad de impuestos, específicamente 865 millones de wones por impuestos regionales sobre la renta. Le sigue Kim Woo Choong, ex CEO del Grupo Daewoo, quien adeuda 350 millones de wones por impuestos locales.Por regiones, un 55% de los deudores morosos habitan en la zona capitalina. Un 61% adeuda más de 10 millones y menos de 30 millones de wones.Según el Ministerio del Interior, los contribuyentes cuyos nombres figuran en la lista de deudores morosos por primera vez este año son personas que adeudaban más de 10 millones de wones por impuestos el 1 de enero de este año. Seis meses antes de ser incluidos en la lista recibieron una notificación para dar explicaciones sobre las razones de su endeudamiento.