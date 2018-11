Las aerolíneas involucradas en escándalos sociales serán sancionadas

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte no aceptará solicitudes sobre derechos de tráfico aéreo por un máximo de hasta dos años de aquellas aerolíneas que, tanto a nivel empresarial como por parte de sus ejecutivos, incurran en actos ilícitos como evasión de impuestos, contrabando y contratación ilegal de extranjeros.Dicha medida llega tras los casos de Korean Air y Asiana Airlines, cuyos dirigentes suscitaron una gran controversia social bien por mostrar conductas inapropiadas y abusivas o bien por servicio insatisfactorio. Además, y pese a verse sometidos a procesos penales por delitos como evasión de impuestos y contrabando; la operativa de sus vuelos no sufrió restricciones. Asimismo, las sanciones también se impondrán, aunque con límites, cuando las propias aerolíneas o sus gerentes generen polémica social, aunque los hechos no sean constitutivos de delito.Además, cada cinco años el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte realizará una evaluación general sobre las rutas que una aerolínea opera con exclusividad. La evaluación se centrará en determinar si esa compañía aérea ofrece vuelos para esa ruta solo en temporada alta o a precios muy elevados, aprovechando su exclusividad.