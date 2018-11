Twice logra el 1º puesto en las listas de Japón con un disco en coreano

Photo : YONHAP News

El grupo femenino de K-pop Twice subió al primer puesto del ranking semanal de álbumes y de álbumes digitales en los listados de popularidad de Oricon, los más influyentes de la industria musical de Japón.El disco que permitió al conjunto lograr el primer lugar es Yes o Yes, un álbum grabado en coreano. Es la primera que vez Twice copa una lista de popularidad en Japón con un disco en coreano y no en japonés.El grupo también actuará en el mayor festival de música de la televisión nipona, que la emisora pública NHK organiza cada año bajo el nombre de Kohaku Uta Gassen. La inclusión de Twice entre los artistas del festival de 2018 parecía dudosa por las fricciones entre Corea del Sur y Japón en torno al reclutamiento forzoso de trabajadores durante la era colonial. Sin embargo, el anuncio oficial del canal NHK del día 14 mencionó a la agrupación surcoreana como artista integrante del festival.