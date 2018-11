Kim Jong Un asiste a las pruebas de una nueva arma de alta tecnología

Photo : KBS News

La Estación Central de Radiodifusión de Corea del Norte divulgó el viernes 16 que el líder norcoreano, Kim Jong Un, supervisó las pruebas de una nueva arma de alta tecnología recientemente desarrollada.El líder norcoreano visitó el centro de pruebas de un instituto de defensa nacional para inspeccionar las pruebas de una nueva arma táctica no especificada que, según dicho medio, culminó con éxito al cumplir elevados indicadores de diseño y potencia.El desarollo de esta arma fue impulsado por su difunto padre y ex líder del régimen, Kim Jong Il, mientras que Kim Jong Un mostró su satisfacción con la prueba y destacó que dicho equipamiento supone "una gran innovación para mejorar la capacidad de defensa nacional".Es la primera vez en casi un año que el mandatario norcoreano inspecciona in situ un ensayo de un arma, desde el lanzamiento del misil balístico intercontinental Hwasong-15 el 29 de noviembre del año pasado.