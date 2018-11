Photo : YONHAP News

El vice presidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha reafirmado que la segunda cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, tendrá lugar el próximo año, al tiempo de enfatizar que las negociaciones entre Washington y Pyongyang para concretar el lugar y la fecha están actualmente en curso.Pence subrayó que no exigirá a Corea del Norte presentar una lista de su arsenal nuclear antes de una segunda cumbre bilateral, pero que durante el próximo encuentro ambas partes deberían pactar un plan detallado de inspección y desarme nuclear norcoreano.También mencionó que el presidente surcoreano, Moon Jae In, le comentó en un reciente encuentro en Singapur que el líder norcoreano, Kim Jong Un, planea "algo muy importante" para la próxima reunión con Trump, si bien no ofreció más detalles.Mientras, el ministro de Reunificación surcoreano, Cho Myung Gyon, actualmente de visita en Washington, asistió al 'Foro Internacional sobre la Península Coreana 2018', organizado conjuntamente por el Instituto de Estudios sobre el Lejano Oriente de la Universidad de Kyungnam y el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, donde afirmó que la visita de Kim Jong Un a Seúl forma parte del acuerdo intercoreano y que podría concretarse cuando las condiciones lo permitan.Asimismo, Cho destacó que antes las dos Coreas tardaban unos dos meses en concretar una cumbre bilateral, pero los líderes actuales optan por organizar reuniones de forma más práctica.