EEUU impedirá los intentos de Corea del Norte de eludir las sanciones

Photo : YONHAP News

El subsecretario de Estado de Washington sobre Seguridad Internacional y No Proliferación, Christopher Ford, ha enfatizado que Estados Unidos impedirá estrictamente y en cooperacion con sus aliados los intentos de Corea del Norte de eludir las sanciones.Así lo expresó durante un coloquio en la Fundación Heritage en la capital estadounidense el miércoles 14, donde añadió que los esfuerzos de Washington tienen como fin bloquear las fuentes de ingresos que aspira a obtener Pyongyang al evitar las sanciones con astucia.Como ejemplo, aludió al refuerzo del control junto a los países aliados para detectar trasvases de petróleo buque-a-buque en el mar, y a las sanciones contra individuos y empresas relacionadas.Además, enfatizó que la "no desnuclearización" no es una opción viable para Corea del Norte, y que no levantarán las sanciones hasta que Pyongyang cumpla con el programa de desarme nuclear.