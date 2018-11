Seúl anunciará desintegración de fundación para víctimas de esclavitud sexual

Photo : YONHAP News

Se ha dado a conocer el viernes 16 que el Gobierno de Corea del Sur anunciará, en el transcurso de noviembre, la desintegración oficial de la Fundación para la Reconciliación y la Cura.Un alto representante del Gobierno de Seúl estimó entre seis meses y un año el tiempo que demorará el procedimiento legal para concluir la desarticulación. Añadió que el destino de los 1.000 millones de yenes que aportó el Ejecutivo de Tokio en favor de la fundación será determinado de acuerdo con lo acordado con las autoridades de Japón mientras se lleva a cabo el proceso de desmantelamiento.La Fundación para la Reconciliación y la Cura fue establecida en julio de 2016 conforme a un acuerdo sobre la esclavitud sexual suscrito entre el Ejecutivo de la ex presidenta surcoreana, Park Geun Hye, y el Gobierno japonés en diciembre de 2015, y con el aporte que ofreció Japón en favor de las víctimas.No obstante, tras la activación de la Administración de Moon Jae In en mayo de 2017, el Gobierno surcoreano decidió realizar un desembolso excepcional para recuperar todos los 1.000 millones de yenes aportados por Japón, tras revisar el acuerdo sobre la esclavitud sexual.Además, hace tiempo que la fundación no funcionaba normalmente después de que los integrantes del sector cívico renunciaran a su estatus de miembros del consejo directivo.Se cree que la relación entre Corea y Japón atravesará nuevamente momentos difíciles tras el anuncio de la desintegración de dicha fundación.