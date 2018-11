Las acusaciones de nepotismo en el sector público paralizan la Asamblea

Photo : YONHAP News

El oficialismo se reunió el lunes 19 con los principales partidos opositores para intentar normalizar las actividades de la Asamblea Nacional, sin embargo el intento fracasó al no poder superar el desacuerdo tras la polémica surgida de la interpelación parlamentaria al Ejecutivo sobre nepotismo en el sector público.En este contexto, el responsable parlamentario de Libertad Corea, Kim Sung Tae, declaró que el partido en el poder The Minjoo no hace más que agravar la situación del país para proteger al alcalde de Seúl, Park Won Soon, ignorando los casos de favoritismo a familiares o allegados del proceso de contratación de empleados públicos en entidades dependientes del Ayuntamiento capitalino.En tanto, Futuro Bareun también criticó a la formación oficialista de pisotear las peticiones de la oposición, que exige aclarar las dudas mediante investigación parlamentaria las irregularidades cometidas por la municipalidad de Seúl al contratar empleados públicos.Ante la acalorada controversia Hong Young Pyo, responsable parlamentario de The Minjoo, comentó que su partido trató de aceptar las peticiones de la oposición dentro de los límites racionales y considerando la urgencia de abordar otros temas prioritarios, como los debates sobre el presupuesto nacional y las leyes para mejorar la vida de los ciudadanos. Sin embargo, resaltó que las exigencias de los opositores son demasiadas.