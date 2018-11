Transfieren a la Fiscalía el caso de la esposa del gobernador de Gyeonggi

Photo : YONHAP News

La Policía ha concluido que Kim Hye Kyung, esposa de Lee Jae Myung, gobernador de Gyeonggi, es la verdadera titular de la cuenta de Twitter que difundió información infundada sobre candidatos políticos rivales de su marido, e incluso sobre el presidente Moon Jae In y su familia.Así, la unidad de investigación de crímenes cibernéticos de la Agencia Policial Provincial del Sur de Gyeonggi transfirió el caso a la Fiscalía, acusando a Kim de violar la Ley de elecciones a cargos públicos y también de difamación.Concretamente, la mujer de Lee Jae Myung es sospechosa de divulgar datos falsos mediante un perfil de Twitter sobre un político que fue rival de su esposo en las elecciones internas de The Minjoo de abril de este año para designar candidato a gobernador de Gyeonggi. También se le acusa de atacar la reputación del presidente Moon Jae In y de su hijo Moon Joon Yong, al difundir en diciembre de 2016 que este último fue favorecido injustamente en los procesos de contratación de una institución pública.En respuesta, el gobernador de Gyeonggi, Lee Jae Myung, alegó que la Policía realizó las investigaciones con conclusión predeterminada, pese a que hay pruebas más que suficientes que demuestran que su esposa no es la titular de esa cuenta de Twitter.