EEUU da luz verde a la inspección de líneas de ferrocarril Norte-Sur

Photo : YONHAP News

Lee Do Hoon, representante especial para Asuntos de Paz y Seguridad de la península coreana, afirmó que Estados Unidos respalda fuertemente el plan para inspeccionar in situ los ferrocarriles transfronterizos entre Corea del Sur y Corea del Norte.Así lo expresó el día 20, hora local, tras la primera reunión del nuevo grupo de trabajo surcoreano-estadounidense celebrada en Washington.A finales del mes pasado, Seúl y Pyongyang acordaron inspeccionar in situ la línea ferroviaria Gyeongui y comenzar las obras de reconexión entre finales de noviembre y principios de diciembre, pero dicho proyecto quedó en suspenso ante el estancamiento de las negociaciones nucleares entre Pyongyang y Washington.Al respecto Lee comentó que pese a la demora, Corea del Sur intentará celebrar la ceremonia de comienzo de obras para la modernizacion y reconexión ferroviaria durante este año.En tanto, y sobre la primera reunión del nuevo equipo, confirmó que Séul y Washington abordaron varios temas en torno a la península coreana como la desnuclearización, el establecimiento de un régimen de paz y las relaciones intercoreanas.También añadió que continúan las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte para concretar la reunión de alto nivel, mientras que Washington intentará mantener una segunda cumbre bilateral con Pyongyang a principios del próximo año, en base a lo programado.El Ministerio de Reunificación, por su parte, divulgó que Corea del Sur y Estados Unidos reafirmaron la importancia de la alianza bilateral sobre temas de seguridad y de paz en la zona; al tiempo de continuar definiendo estrategias para lograr la desnuclearización total y un paz perpetua en la península coreana, para implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad y para coordinar los avances en cooperación intercoreana.