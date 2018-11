La ONU critica a Japón por su irresponsabilidad ante las esclavas sexuales

Photo : KBS News

El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) ha recriminado con fuerza a Japón por su irresponsabilidad y negligencia respecto al caso de las víctimas de la esclavitud sexual, no solo por no ofrecer las debidas disculpas e indemnizaciones, sino también por no hacer siquiera esfuerzos por averiguar el número de desaparecidas.En este contexto, el citado organismo de la ONU publicó esta semana un informe donde enfatiza que Japón debe realizar investigaciones sobre cuándo desaparecieron las mujeres sometidas a esclavitud sexual por su Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, así como las condiciones en que vivieron y el destino que tuvieron. Reiteró además, que las autoridades de Tokio deben indemnizar cabalmente a las víctimas y hacer justicia.El Gobierno japonés fue sometido entre los días 5 y 6 de noviembre a una evaluación a cargo del CED sobre las desapariciones ocurridas en el pasado y recibió un total de 37 recomendaciones, algunas relacionadas con las víctimas de la esclavitud sexual. El comité de la ONU estima insuficientes los datos estadísticos sobre el número de esclavas sexuales desaparecidas, al tiempo de expresar inquietud por los reportajes que revelan que el Ejército de Japón las obligó a abortar.El comité criticó también que Japón no siguió las indicaciones de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, al tiempo de tildar de lamentable la actitud de dicho país al insistir en que el problema de las esclavas sexuales quedó resuelto defintivamente con el acuerdo cerrado con el Gobierno surcoreano en 2015.