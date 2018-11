EEUU desea mantener cumbre con Corea del Norte a comienzos de 2019

Photo : YONHAP News

El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo reafirmó el miércoles 21 su deseo de organizar la segunda reunión cumbre entre el presidente Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un a comienzos de 2019. Resaltó que el proceso de desnuclearización será largo, pero no existe un calendario fijo.El canciller hizo estos comentarios durante la entrevista telefónica que mantuvo con el canal local KQAM de Kansas, al afirmar que las negociaciones con Corea del Norte avanzan, aunque se espera que el proceso se alargue por la complejidad del asunto. No obstante, enfatizó que la misión del Departamento de Estado es clara y busca procurar que se cumplan las promesas de los líderes.Pompeo recalcó que no existe un calendario de desnuclearización y que tampoco es la intención de Washington establecer fechas específicas para las tareas de desarme, sino que espera lograr progresos cada día.