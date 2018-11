La ONU podría eximir de sanciones al proyecto ferroviario intercoreano

Photo : YONHAP News

La ONU podría aprobar una exención a las sanciones contra Pyongyang para permitir que el proyecto de cooperación ferroviaria intercoreano siga adelante.Una fuente diplomática reveló el jueves 22 que el Gobierno surcoreano solicitó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizar el envío al Norte de petróleo y otros materiales necesarios para realizar una inspección conjunta in situ del estado de las líneas transfronterizas de ferrocarril.Tras la petición, el Ejecutivo surcoreano y el comité de sanciones contra Corea del Norte debaten al respecto, y en unos días podrían relajar las sanciones para facilitar el proyecto intercoreano, una exención que requiere el consenso de los 15 países integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU.Previamente, Seúl entregó a Washington la lista de productos bajo sanción que hace falta llevar a Pyongyang para dar curso a dicho proyecto, durante la primera reunión del nuevo grupo de trabajo de Corea del Sur y Estados Unidos para coordinar proyectos intercoreanos, celebrada el día 20.Tras la reunión, Lee Do Hoon, representante especial para Asuntos de Paz y Seguridad de la península coreana, afirmó que Estados Unidos había dado luz verde a inspeccionar in situ el ferrocarril intercoreano.