Corea del Sur y EEUU amplían la cooperación más allá de las sanciones de la ONU

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación ha expresado que cooperará estrechamente con Estados Unidos y con la Comunidad internacional en temas no relacionados con las sanciones contra Corea del Norte.La viceportavoz de la cartera, Lee You Jin, detalló en una sesión informativa el viernes 23 que el Gobierno surcoreano intentará resolver los temas sobre Corea del Norte en estrecha colaboración con Washington y con la comunidad internacional, con iniciativas como la inspección conjunta in situ de un proyecto ferroviario intercoreano.Sobre la noticia de algunos medios sobre la posibilidad de que trabajadores norcoreanos participen en la reconexión de la línea ferroviaria intercoreana, explicó que no hay ningún plan detallado al respecto en la partida de presupuestos para cooperación intercoreana del próximo año.Agregó que primero habría que debatir los procedimientos y los plazos del proyecto con Corea del Norte, así como definir si podrían contar con mano de obra norcoreana o quién realizará el suministro de materiales.