Fiscalía de EEUU investiga al mayor banco japonés por lavado de dinero norcoreano

Photo : YONHAP News

El mayor grupo financiero de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group, está siendo investigado por la Fiscalía estadounidense por involucrarse en lavado de dinero de Corea del Norte.Según informó New York Times, el Departamento Estatal de Servicios Financieros de Nueva York demandó al banco por su presunta implicación en lavado de dinero norcoreano, al ignorar deliberadamente el sistema interno diseñado para filtrar y limitar las transacciones bancarias con individuos o entidades incluidas en la lista de sanciones internacionales.La investigación sugiere que la entidad financiera nipona no cumplió -principalmente- con el deber de comprobar la identidad de clientes chinos que realizan negocios en zonas fronterizas con Corea del Norte, donde habitualmente detectan casos de lavado de dinero.No obstante, por ahora se desconoce si los fiscales han podido probar que el régimen norcoreano estaba blanqueando dinero mediante ese banco japonés.Mitsubishi UFJ Financial Group recibió una multa de 565 millones de dólares en dos ocasiones en 2013 por eliminar el registro de transacciones con Irán y Myanmar, países sujetos a sanciones en Estados Unidos.